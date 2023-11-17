Renkten Motife Anadolu Kilimleri Sergisi Sultanahmet'te açıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Türk kültürü ve tarihinin bir yansıması olan bu sergi bizim için özel bir anlam taşıyor. Kültürel mirasımızın zenginliğini gözler önüne seriyor." dedi.



Mumcu, müze envanterinde yer alan 2 bine yakın eser arasından seçilen özgün eserlere sergide yer verildiğini belirterek, "Bu eserler arasında kilim, örtü, heybe, çuval, at ve deve örtüsü gibi dokuma örnekleri bulunuyor. Eserlerin büyük çoğunluğu Anadolu dokumalarından oluşuyor. Koleksiyonun en özel parçalarından biri olan Atatürk portreli halının ve İstiklal Marşı'nın dizelerinden oluşan halının özellikle görülmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



Açılışa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile TİEM Müdürü Ekrem Aytar'ın yanı sıra sanatseverler katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında açılan sergi, yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.