Ressam Neş’e Erdok son dönem eserleri ile Yapı Kredi bomontiada'da

NEŞ'E ERDOK KİMDİR?



Neş'e Erdok, 1963 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü, Neşet Günal Atölyesi'nden mezun oldu. 1965/66 yıllarında Madrid`de Escuela Eutral de İdromas`ta ve Escuela Diplomética`da İspanyol Dili ve Edebiyatı, Uygarlığı ve Sanat Tarihi üzerine çalışmalar yaptı. 1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Devlet Güzel Sanatlar Akademisine Öğretim Üyesi yetiştirilmek üzere Fransa`ya gönderilen sanatçı, Paris`te Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts`da Prof. Chaplain Midy ve Prof. Pierre Matthey de Etang yanında resim çalışmaları yaptı. 1972 yılında İ.D.G.S.A Neşet Günal Atölyesi`nde görevlendirildi ve 1981 yılında Profesör ünvanını aldı. Erdok, 1990/2008 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Resim Atölyesi öğretim üyesi olarak çalıştı. Sanatçının; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern, Norton Simon Müzesi'nin de aralarında bulunduğu, yurt içi ve yurt dışında çeşitli müze ve koleksiyonlarda resimleri bulunuyor.