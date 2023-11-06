Ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti (Orhan Taylan son yolculuğuna uğurlandı)

1 Mayıs kutlamalarının simgesi haline gelen afişlerin tasarımcısı ressam ve heykeltraş Orhan Taylan için Bebek Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Taylan’ın ailesi, yakınları, sanat camiasından dostları ve işçi sendikalarından temsilciler katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taylan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı’na götürüldü.



"BABAM BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"



Babasına veda eden oğlu Ferhat Taylan, "Babam büyük bir sanatçıydı. Aynı zamanda çok cömert, dostluğuyla tanınan güzel bir insandı. Çok acı çekmedi. Güzel bir günde uğurluyoruz onu. Arkadaşları, öğrencileri burada. Bugün burada büyük bir ilgi var. Seveni çokmuş, zaten bunu biliyordum ama burada onları görmek güzel" dedi.



"DOSTLARIMIZ HİÇBİR ZAMAN BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"



Cenazeye katılan herkese teşekkür eden Taylan’ın eşi Melek Ulagay Taylan, "Ne denir bilmiyorum. Burada bulunan herkese, tüm dostlarına ve Orhan’ı sevenlere çok teşekkür ediyorum. Dostlarımız bizi yalnız bırakmazlar, bizim kuşak hiçbir zaman hiçbirimizi yalnız bırakmadı. Biz öyle insanlar değiliz. Biz bugünün insanları değiliz. İnsan kıymeti de biliyoruz, yaşam kıymeti de biliyoruz. Onun için de bugün bu kadar üzülüyoruz" diye konuştu.

