Ressam Teoman Südor vefat etti

Cumhuriyet'in ikinci kuşak ressamlarından Teoman Südor hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden olan Südor, tasarladığı kompozisyonlarda izleyenlere fantastik ve simgesel bir dünya sundu. Yapıtlarında somut nesneler olan bulutlar, dağlar, tepeler, denizler, çeşitli obje ve figürler kullanan sanatçı, bu nesneleri simgesel işlevler yükleyerek resmetti.

İstanbul'da 1943'te doğan Südor, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesini 1968'de bitirdi. Südor, 1968-1970'te Özel Kadıköy Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulunda, Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel'in asistanlığını yaptı.

İtalya'nın Perugia şehrine 1970'te giden sanatçı, bir yıl süren dil eğitiminin ardından, 1974'e kadar Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde temel tasarım eğitimi aldı.



Usta sanatçı, 1985'te İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim verirken, Sanatta Yeterlik (doktora) yaptı, öğretim görevini 2006'da emekli oluncaya değin sürdürdü.



Aynı zamanda bir gravür sanatçısı da olan Tüdor'un eserleri, yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor. Sanatçı ayrıca hem yurt içinde hem yurt dışında, birçok kez kişisel ve karma sergilere katıldı.



Gülseren Südor ile evli olan sanatçı, yarın toprağa verilecek.

