Restorasyonu tamamlanan 164 yıllık 'Mecidiye Köşkü' ziyarete açılıyor

Topkapı Sarayı'nda bulunan Mecidiye Köşkü'nde 2 yıl süren restorasyon ve onarım çalışmaları tamamlandı. 164 yıllık tarihi yapı 2023'ün ilk aylarından itibaren ziyarete açılacak. Sultan II. Mahmut'un oğlu Sultan Abdülmecid tarafından 1858 yılında Topkapı Sarayı avlusunda inşa edilen son yapı olma özelliği taşıyan ve dönemin önemli mimari Sarkis Balyan'a yaptırılan Mecidiye Köşkü, iç ve dış cephelerinin aynı dönemde inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'na benzerliği ile biliniyor.

Tarihi 19. yüzyıla dayanan tüm mobilya ve objeler Milli Saraylar Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla onarıldı. Ziyarete hazır hale getirilen yapının, altın varaklı duvar işlemeleri de aylar süren bir çalışmayla, uzman kalemkarlar tarafından el emeğiyle restore edildi. Osmanlı Hanedanlığı tarafından Fransa'dan satın alınarak harem bölümüne getirildiği öğrenilen Kaplumbağa kabuğu ve metal işlemeleriyle orijinal halini koruyan ahşap mobilyalar da titizlikle onarıldı.



Yapıda bulunan koltuk ve halı döşemeleri ise Milli Saraylar Başkanlığı tarafından dönemine uygun bir dizaynla, özel olarak Hereke'de yaptırıldı. Köşkün alt kısmında yer alan ve eskiden restoran olarak kullanılan alanın ise yakın bir zamanda sergi alanına dönüştürüleceği bilgisi verildi.

KÖŞKÜN TARİHİ



Köşkün 2023'ün ilk aylarından itibaren ziyarete açılacağını belirten Topkapı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Topkapı Sarayı dört avludan oluşmaktadır. Dördüncü avluda bulunan Mecidiye Kasrı, Topkapı Sarayı'nın son yapısı olarak bilinir. Malumunuz Topkapı 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın tamamlanmasıyla birlikte artık Osmanlı yönetimi oraya geçmiştir. Buradaki yapılar, boş kalmıştır. Ancak 1858'de burası yapılarak daha sonra Topkapı Sarayı'nda yapılan törenler için kullanılmak üzere faaliyete geçirilmiştir" dedi.

kocaman sözlerine "Dönem sonrasında tüm padişahlar burayı kullanmışlardır. Genellikle cülus törenleri bir de Ramazan ayının 15'inde yapılan Destimâl-i Şerif törenlerine geldikleri zaman burayı kullanmışlardır. Yapı harem ve selamlık olarak iki bölümden oluşuyor, Osmanlı yapılarının genel tarzı budur zaten. Yaklaşık 570 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Daha önce yerinde, Çadır Köşkü ve bir köşkün daha olduğu bilinen burası, İkinci Mahmut döneminde yıkılmış ve Abdülmecit döneminde bu köşk yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde de burayı iki kez Atatürk'ün ziyaret edip kullandığı ve daha sonra da ülkemizi ziyaret eden devlet başkanlarının burada ağırlandığına dair elimizde bilgiler mevcuttur" diyerek devam etti.