Resul Dindar Malatya'da konser verdi

Ünlü şarkıcı, "Aykırı Yollarına", "Yalan", "Oy Nurcanum" ve "Kara Deyiler" gibi sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Tulum ve kemençe eşliğinde söylenen şarkılarla dinleyiciler gönüllerince horon oynadı.

VOLKAN KONAK'I ANDI

Resul Dindar, hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin bilinen ismi Volkan Konak'ı da unutmadı. Usta sanatçıyı sahnede anan Dindar, "Aleni Aleni" eserini seslendirerek büyük alkış aldı.



"FİLİSTİN'İN SESİ HEPİMİZİN SESİ OLSUN"



Konserinde Filistin mücadelesine de değinen Resul Dindar, sahnede yaptığı konuşmada, "Bazı şeyleri unutmak istemiyorum. Filistin'e yapılan zulmün, işgalin ikinci yılı. Bir halkın sessiz çığlığını duyurmak istiyorum. Çünkü bazen sessizlik en yüksek haykırıştır. Çocuklar hâlâ korkuyla yaşıyor, anneler hâlâ enkaz başında dualar ediyor. Yarın çocuklarımız bize ‘siz hiçbir şey yapmadınız mı?' derse ne cevap vereceğiz? Konuşmamız, bu zulmü dillendirmemiz lazım. Filistin'in sesi hepimizin sesi olsun" ifadelerini kullandı.



Dindar, konuşmasının ardından Filistin ve Türk bayraklarıyla Candan Erçetin'in "Yalan" şarkısını seslendirdi.

Malatya'da yaşanan büyük depreme de değinen sanatçı, "Büyük acılar yaşadık bu bölgede, inşallah bir daha yaşanmaz" diyerek sözlerini tamamladı.