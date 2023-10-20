"Rich Girl" şarkısıyla tanınan Gwen Stefani Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

"Hollaback Girl", "What You Waiting For" ve "Rich Girl" gibi şarkılarla tanınan Gwen Stefani Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. ABD'li şarkıcı, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.
Şarkıcıyı eşi Blake Shelton ve üç çocuğu yalnız bırakmadı.
"Don't Speak" parçasıyla akıllarda yer eden 54 yaşındaki şarkıcı, "17 yaşımdan beri şarkı sözleri yazıyorum. Bunları yapabileceğimi hiç düşünmezdim. Şarkı yazabiliyor olmak olmak bile inanılmaz. Bunun hayatım olduğuna inanamıyorum" dedi.
Stefani'nin kendisi gibi müzisyen olan eşi Blake Shelton "Şarkı yazmak onun en sevdiği şey ve o bu konuda inanılmaz derecede yetenekli" dedi.
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