"Rich Girl" şarkısıyla tanınan Gwen Stefani Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

"Don't Speak" parçasıyla akıllarda yer eden 54 yaşındaki şarkıcı, "17 yaşımdan beri şarkı sözleri yazıyorum. Bunları yapabileceğimi hiç düşünmezdim. Şarkı yazabiliyor olmak olmak bile inanılmaz. Bunun hayatım olduğuna inanamıyorum" dedi.

Stefani'nin kendisi gibi müzisyen olan eşi Blake Shelton "Şarkı yazmak onun en sevdiği şey ve o bu konuda inanılmaz derecede yetenekli" dedi.

