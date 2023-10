"Rich Girl" şarkısıyla tanınan Gwen Stefani Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

"Hollaback Girl", "What You Waiting For" ve "Rich Girl" gibi şarkılarla tanınan Gwen Stefani Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. ABD'li şarkıcı, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.

Şarkıcıyı eşi Blake Shelton ve üç çocuğu yalnız bırakmadı.