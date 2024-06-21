Richard Linklater imzalı "Blue Moon" filminin kadrosu tamamlandı

Adını Hart'ın en popüler şarkılarından biri olan ve Elvis Presley'nin seslendirdiği "Blue Moon" şarkısından alan filmin çekimlerine bu yaz Dublin, İrlanda'da başlanacak.

Öte yandan Ethan Hawke daha önce çok kez Richard Linklater ile çalışsa da diğer oyuncular yönetmenle ilk kez aynı projede bir araya gelecek.