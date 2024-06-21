Richard Linklater imzalı "Blue Moon" filminin kadrosu tamamlandı

Yönetmen Richard Linklater'ın yeni projesi "Blue Moon" için hazırlıklar sürüyor. Bu yaz çekimlerinin başlaması beklenen filmin oyuncu kadrosu tamamlandı.

Richard Linklater imzalı "Blue Moon" filminin kadrosu tamamlandı

Son filmi "Hit Man"in başarısının hemen ardından yeni proje için kolları sıvayan Richard Linklater, yıldız isimleri bir araya topladı.

Ünlü şarkı yazarı Lorenz Hart'ın son günlerine odaklanacak olan "Blue Moon" adlı filmde Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale ve Andrew Scott başrolleri paylaşacak.

Adını Hart'ın en popüler şarkılarından biri olan ve Elvis Presley'nin seslendirdiği "Blue Moon" şarkısından alan filmin çekimlerine bu yaz Dublin, İrlanda'da başlanacak.

Richard Linklater imzalı "Blue Moon" filminin kadrosu tamamlandı - 1

Öte yandan Ethan Hawke daha önce çok kez Richard Linklater ile çalışsa da diğer oyuncular yönetmenle ilk kez aynı projede bir araya gelecek.

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