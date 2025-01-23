Ricky Gervais, dizideki rol arkadaşı köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu

İngiliz komedyen, yazar ve oyuncu Ricky Gervais, komedi-drama dizisi After Life'ta Brandy karakterini canlandıran Antilly isimli köpeğin öldüğünü açıkladı.

Gervais, Anti'nin ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada,"Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti. Hemen kaynaştık ve After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim dizi deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.