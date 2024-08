Ricky Martin yıllar sonra yeniden Türkiye'de: Antalya'da konser verdi

Konserine en sevilen şarkılarından "Maria" ile başlayan Martin, ardından "Shake Your Bon Bon", "She Bangs", "Nobody Wants to be Lonely" ve "Livin'la vida Loca" isimli eserlerini seslendirdi.



Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sahnede sanatçıya 7 kişilik dans grubu ve 9 müzisyen eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konseri "Cup of Life" ile tamamlayan Martin, en kısa sürede İstanbul'da sevenleriyle buluşma dileğinde bulunarak sahneden alkışlarla ayrıldı.