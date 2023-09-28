Ridley Scott: Napolyon filmine bir general gibi hazırlandım

Yaşamı ve imparatorluğu üzerine sayısız tarihi inceleme yapılan ikonik Fransız İmparator Napolyon Bonapart'ın hayatı, efsanevi yönetmen Ridley Scott imzasıyla beyazperdeye taşınıyor. Oscar ödüllü başarılı oyuncu Joaquin Phoneix ile Ridley Scott’ı 2000 yılında en iyi film dalında Oscar ödülü alan "Gladyatör" filminden sonra ilk defa buluşturan Napolyon, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken ünlü yönetmen hazırlık sürecini anlattı.



Tarihin en başarılı askeri generallerinden birini anlatmak için bir general gibi hareket etmek gerektiğini söyleyen BAFTA ve Golden Globe ödüllü ünlü yönetmen Scott, “Büyük sekansları planlamak için askeri bir komutanın genelkurmayıyla önceden savaş planı koordine etmesine benzer bir şekilde çalıştık. Haftada bir toplantı yaptık ve sayfa sayfa ilerledik. Savaş sahneleri için askeri bir uzmandan destek aldık ve akıllara durgunluk veren harika askeri kostümlerle o dönemi canlandırdık” diye konuştu.



On yıl boyunca Avrupa'nın diğer büyük güçlerine karşı devrimci Fransız ordusuna liderlik etmiş bir komutanı anlatabilmek için onun askeri kariyerinin önemli anlarını kayıt altına almak gerektiğinin altını çizen ünlü yönetmen, filmde Napolyon rolünü canlandıran oyuncu Joaquin Phoneix için "Joaquin muhtemelen şimdiye kadar çalıştığım en özel, en düşünceli aktör" dedi.



Napolyon, 24 Kasım’da sinemalarda olacak.