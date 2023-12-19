Ridley Scott'ın sıradaki projesi ortaya çıktı

Hollywood'un usta yönetmenleri arasında yer alan ve son dönemde "Napolyon", "Gladyatör 2" gibi filmleriyle adından söz ettiren Ridley Scott, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
86 yaşındaki Scott, "Gladyatör 2"den sonraki projesinde 20th Century Studios ve Scott Free yapım şirketi için Kevin McMullin'ın kısa öyküsü "Bomb"a dayanan bir filmin yönetmenliğini üstlenecek.
McMullin'ın senaryoyu yazacağı filmin yapımcılığını ise Ridley Scott ve Michael Pruss üstlenecek.
“Dog Day Afternoon” ve “Speed” filmlerinin bir karışımı olduğu söylenen hikaye, Londra'daki düğününden önceki gece göreve çağrılan rehine müzakerecisi Frankie Ippolito'yu konu alıyor.
SCORSESE İLE FARKINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Ridley Scott, birkaç ay önce kendini meslektaşı Martin Scorsese ile kıyaslamıştı. Daha üretken olduğunu söyleyen Scott, Scorsese'nin Oscar adayı son filmi Dolunay Katilleri'ni (Killers of the Flower Moon) çekmesi için geçen sürede kendisinin 4 film çektiğini ifade etmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat
- Yönetmen