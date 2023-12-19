Ridley Scott'ın sıradaki projesi ortaya çıktı

Hollywood'un usta yönetmenleri arasında yer alan ve son dönemde "Napolyon", "Gladyatör 2" gibi filmleriyle adından söz ettiren Ridley Scott, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

86 yaşındaki Scott, "Gladyatör 2"den sonraki projesinde 20th Century Studios ve Scott Free yapım şirketi için Kevin McMullin'ın kısa öyküsü "Bomb"a dayanan bir filmin yönetmenliğini üstlenecek.