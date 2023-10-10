Ridley Scott: Napolyon bir film için son derece büyüleyici bir karakter

Yaşamı ve imparatorluğu sayısız tarihi incelemeye konu olan ikonik Fransız İmparator Napolyon Bonapart'ın büyüleyici hayatını anlatan "Napolyon", efsanevi yönetmen Ridley Scott imzasıyla 24 Kasım’da beyazperdede seyirciyle buluşuyor.
Napolyon gibi bir askeri dehanın muazzam yükselişini, ikilemini ve psikolojisini çok az film yapımcısının gösterme fırsatı elde edeceğini söyleyen yönetmen Ridley Scott, bu etkileyici hikayeyi uzun yıllardır beyazperdeye taşımak istediğini aktardı. Scott, "Tarihi dramayı tercih ediyorum çünkü tarih çok ilginç. Napolyonlu tarih modern tarihin başlangıcıdır. O, dünyayı değiştirdi; kurallar kitabını yeniden yazdı" dedi.
Napolyon’un bir film için son derece büyüleyici bir karakter olduğunu vurgulayan Scott, “Çünkü çoğumuz gibi, o da kendi kalbinin ve duygularının esiriydi. Hem inanılmaz bir stratejist hem muhteşem, sezgisel ve acımasız bir politikacı olması bir yana... Moskova'yı almaya giden böyle bir adamın nasıl olup da karısının Paris'te ne yaptığına kafayı takabildiği konusu beni büyüledi" diye konuştu.
Ödüllü yönetmen Scott'ın Napolyon’a ve döneme duyduğu hayranlık yönetmenliğe başladığı yıllara dek uzanıyor. Yönetmenin ilk sinema filmi olan "The Duellists" de Napolyon döneminde geçiyor. Napolyon karakterinin psikolojisini keşfetme fikrinin, onun destansı savaşlarını görselleştirmek kadar ilgisini çektiğini söyleyen Scott, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bence insanların Napolyon'a hâlâ hayran olmalarının nedenlerinden biri, onun çok karmaşık olması. Onun hayatını tanımlamanın kolay bir yolu yok. Neler olduğunu öğrenmek için bir biyografi okuyabilirsiniz ama bir sinemacı olarak beni ilgilendiren şey onun karakteriydi; tarihin ötesine geçip zihnine girmekti."
Scott hikayeyi Napolyon'un Josephine ile ilişkisi üzerinden anlatırken, zıtlıklar üzerine zıtlıklar eklediğini belirtti:
"Sonunda gözyaşları içinde sızlanırken görüyoruz onu. Avrupa tahtına giden yolda kumandanlık ettiğini gördüğümüz adam, taktik dehası bu adam, koltuğunda yanındaki kadına tamamen aşık ve onsuz bir hiç olduğunu kabul eden küçük çaresiz bir adama dönüşmüş. Josephine’e yazdığı mektuplar komik derecede kaba ve çocukça, aşırı romantik ve hatta oldukça müstehcen. Napolyon bu kadına kesinlikle büyülenmişti. Josephine ise son kez ayrılmalarından sonra mektupları okumamış bile. Öldüğünde hepsi yatağının başucundaki çekmecede açılmamış halde duruyormuş."
"DÜNYADA NAPOLYON'U ÇEKEBİLECEK KADAR CESUR ÇOK FAZLA YÖNETMEN YOK
Başarılı yönetmen Scott ile pek çok projede çalışmış olan filmin yapımcısı Mark Huffam ise Napolyon’un Ridley Scott'ın vizyonu, azmi, becerisi ve deneyimini gerektiren bir film olduğunun altını çizdi.
"Dünyada bu tür bir filmi çekebilecek ve bunu mümkün olduğunca gerçek çekimlerle, yani kamerayla yapabilecek bilgiye, deneyime ve cesarete sahip çok fazla yönetmen yok diyen Huffam’a filmin bir diğer yapımcısı Kevin Walsh de katılıyor. Napolyon’un Stanley Kubrick'in gözünü korkutmuş bir konu olduğunu anlatan Walsh, “Kubrick, Napolyon'u yapmayı denedi ama olmadı. Ancak birkaç yıl önce Ridley'e henüz yapamadığın film hangisi diye sorduğumda cevabı 'Napolyon' olmuştu” dedi.
"JOAQUİN PHONEIX İÇİN 'İŞTE BU NAPOLYON' DEDİM"
Napolyon, Oscar ödüllü başarılı oyuncu Joaquin Phoneix ile Ridley Scott’ı 2000 yılında en iyi film dalında Oscar ödülü alan Gladyatör filminden sonra ilk defa buluşturuyor. Yönetmen, Joaquin'in Joker’deki Oscar ödüllü performansını izledikten sonra Gladyatör’de nasıl çalıştıklarını hatırladığını ve onun bu rol için mükemmel olacağını anladığını şöyle anlattı:
“Onu görünce birlikte Gladyatör’de Commodus karakteriyle nasıl bir yolculuğa çıktığımızı hatırladım ve bak işte bu Napolyon diye düşündüm.”
"Napolyon", 24 Kasım’da sinemalarda olacak.
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