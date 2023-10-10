Ridley Scott: Napolyon bir film için son derece büyüleyici bir karakter

Yaşamı ve imparatorluğu sayısız tarihi incelemeye konu olan ikonik Fransız İmparator Napolyon Bonapart'ın büyüleyici hayatını anlatan "Napolyon", efsanevi yönetmen Ridley Scott imzasıyla 24 Kasım’da beyazperdede seyirciyle buluşuyor.



Napolyon gibi bir askeri dehanın muazzam yükselişini, ikilemini ve psikolojisini çok az film yapımcısının gösterme fırsatı elde edeceğini söyleyen yönetmen Ridley Scott, bu etkileyici hikayeyi uzun yıllardır beyazperdeye taşımak istediğini aktardı. Scott, "Tarihi dramayı tercih ediyorum çünkü tarih çok ilginç. Napolyonlu tarih modern tarihin başlangıcıdır. O, dünyayı değiştirdi; kurallar kitabını yeniden yazdı" dedi.



Napolyon’un bir film için son derece büyüleyici bir karakter olduğunu vurgulayan Scott, “Çünkü çoğumuz gibi, o da kendi kalbinin ve duygularının esiriydi. Hem inanılmaz bir stratejist hem muhteşem, sezgisel ve acımasız bir politikacı olması bir yana... Moskova'yı almaya giden böyle bir adamın nasıl olup da karısının Paris'te ne yaptığına kafayı takabildiği konusu beni büyüledi" diye konuştu.



Ödüllü yönetmen Scott'ın Napolyon’a ve döneme duyduğu hayranlık yönetmenliğe başladığı yıllara dek uzanıyor. Yönetmenin ilk sinema filmi olan "The Duellists" de Napolyon döneminde geçiyor. Napolyon karakterinin psikolojisini keşfetme fikrinin, onun destansı savaşlarını görselleştirmek kadar ilgisini çektiğini söyleyen Scott, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bence insanların Napolyon'a hâlâ hayran olmalarının nedenlerinden biri, onun çok karmaşık olması. Onun hayatını tanımlamanın kolay bir yolu yok. Neler olduğunu öğrenmek için bir biyografi okuyabilirsiniz ama bir sinemacı olarak beni ilgilendiren şey onun karakteriydi; tarihin ötesine geçip zihnine girmekti."

