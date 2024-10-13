Ridley Scott'tan Gladyatör 3'e yeşil ışık

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor. Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" için geri sayım başladı. USTA YÖNETMENDEN "GLADYATÖR 3" SİNYALİ 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi beklenen filmin yönetmeni Ridley Scott, Total Film dergisinin son sayısına röportaj verdi. Usta isim, Gladyatör 3 hakkında konuştu.

Scott, "Şimdiden 8 sayfam var. Elimde çok iyi bir ayak izinin başlangıcı var. Eğer bir Gladyatör 3 olursa, arenaya geri döneceğinizi hiç sanmıyorum. Ama ben arenaya geri dönmek zorundaydım" dedi.

Ridley Scott'tan "Gladyatör 2" açıklaması: İlk film kadar iyi Haberi Görüntüle