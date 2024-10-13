Ridley Scott'tan Gladyatör 3'e yeşil ışık
Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanan Gladyatör için geri sayım başladı. "Gladyatör 2"nin vizyona girmesine günler kala usta yönetmen, "Gladyatör 3" hakkında konuştu.
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.
Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" için geri sayım başladı.
USTA YÖNETMENDEN "GLADYATÖR 3" SİNYALİ
22 Kasım 2024'te vizyona girmesi beklenen filmin yönetmeni Ridley Scott, Total Film dergisinin son sayısına röportaj verdi. Usta isim, Gladyatör 3 hakkında konuştu.
Scott, "Şimdiden 8 sayfam var. Elimde çok iyi bir ayak izinin başlangıcı var. Eğer bir Gladyatör 3 olursa, arenaya geri döneceğinizi hiç sanmıyorum. Ama ben arenaya geri dönmek zorundaydım" dedi.
ÜÇÜNCÜ FİLM GELEBİLİR
Öte yandan Ridley Scott, birkaç ay önce de "Gladyatör 3 fikri üzerine çalışmaya başladım bile. Cidden! Fitili ateşledim" demişti.
Oscar'a aday gösterilen yönetmen, "Gladyatör II'nin sonu, Michael Corleone'nin istemediği bir işte çalışması ve 'Peki, Peder, ne yapacağım?' diye düşünmesiyle 'The Godfather'ı andırıyor. Yani bir sonraki film, olduğu yerde kalmak istemeyen bir adam hakkında olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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