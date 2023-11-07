Ridley Scott'tan "Napolyon"daki tarihsel yanlışlıkları eleştirenlere yanıt

"FİLME BİR GENERAL GİBİ HAZIRLANDIM"

Öte yandan filme hazırlık sürecini anlatan Ridley Scott, “Büyük sekansları planlamak için askeri bir komutanın genelkurmayıyla önceden savaş planı koordine etmesine benzer bir şekilde çalıştık. Haftada bir toplantı yaptık ve sayfa sayfa ilerledik. Savaş sahneleri için askeri bir uzmandan destek aldık ve akıllara durgunluk veren harika askeri kostümlerle o dönemi canlandırdık” demişti.



Scott, filmde Napolyon rolünü canlandıran oyuncu Joaquin Phoneix için "Joaquin muhtemelen şimdiye kadar çalıştığım en özel, en düşünceli aktör" ifadelerini kullanmıştı.