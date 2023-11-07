Ridley Scott'tan "Napolyon"daki tarihsel yanlışlıkları eleştirenlere yanıt

Ünlü Fransız imparatoru Napolyon’un inişli çıkışlı yükselişini ayrıntılarıyla anlatan, Ridley Scott imzalı "Napolyon" filmi, 24 Kasım'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Başrolünde Joaquin Phoneix'in yer aldığı "Napolyon" filminin fragmanında Napolyon Bonapart'ın gerçek hayatta seyahat etmediği yerlerde görünmesine TV tarihçisi Dan Snow'dan eleştiri geldi.
Usta yönetmen Ridley Scott ise Snow'a "Bir hayat kur" diye yanıt verdi.
Napolyon'un kökenlerine ve iktidara yükselişine eşi Josephine (Vanessa Kirby) ile olan ilişkisinin merceğinden bakan film, askeri lider ve savaş vizyoneri olarak Napolyon'un ünlü savaşlarını, hırsını ve stratejisini yansıtmayı amaçlıyor.
"FİLME BİR GENERAL GİBİ HAZIRLANDIM"
Öte yandan filme hazırlık sürecini anlatan Ridley Scott, “Büyük sekansları planlamak için askeri bir komutanın genelkurmayıyla önceden savaş planı koordine etmesine benzer bir şekilde çalıştık. Haftada bir toplantı yaptık ve sayfa sayfa ilerledik. Savaş sahneleri için askeri bir uzmandan destek aldık ve akıllara durgunluk veren harika askeri kostümlerle o dönemi canlandırdık” demişti.
Scott, filmde Napolyon rolünü canlandıran oyuncu Joaquin Phoneix için "Joaquin muhtemelen şimdiye kadar çalıştığım en özel, en düşünceli aktör" ifadelerini kullanmıştı.
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