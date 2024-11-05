Rihanna, hayranlarına çağrıda bulundu: Oy verin çünkü ben veremiyorum

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde güzellik markası Fenty'ye odaklanan yıldız, ABD vatandaşı değil. Bu nedenle oy hakkı olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı Rihanna, hayranlarına oy verme çağrısında bulundu.



ASAP Rocky ile birlikteliğinden RZA ve Riot Rose adında iki çocuk sahibi olan şarkıcının oğulları ise ABD vatandaşı.

36 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabında bir video paylaştı ve esprili bir şekilde "Oğlumun pasaportuyla sandığa gizlice sandık başına gitmeye çalışıyorum. Oy verin, çünkü ben veremiyorum" notunu düştü.