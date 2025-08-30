Rihanna'dan kariyerinin 20'nci yılına özel paylaşım: Hepinize minnettarım

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, müzik kariyerinin 20'nci yılını sosyal medyadan kutladı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 37 yaşındaki ünlü isim, 29 Ağustos 2005'te yayınlanan ilk albümü "Music of the Sun" için kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

"20 yıl önce ülkemi, kültürümü, yemeklerimi ve ailemi geride bırakarak ilk müzik albümümü yayınlamamla başlayan bir yolculuğa çıktım" diyen Rihanna, yanında olan ve kendisine destek veren herkese minnettar olduğunu ifade etti.