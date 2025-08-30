Rihanna'dan kariyerinin 20'nci yılına özel paylaşım: Hepinize minnettarım
Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, müzik kariyerinin 20'nci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, müzik kariyerinin 20'nci yılını sosyal medyadan kutladı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 37 yaşındaki ünlü isim, 29 Ağustos 2005'te yayınlanan ilk albümü "Music of the Sun" için kendisini destekleyenlere teşekkür etti.
"20 yıl önce ülkemi, kültürümü, yemeklerimi ve ailemi geride bırakarak ilk müzik albümümü yayınlamamla başlayan bir yolculuğa çıktım" diyen Rihanna, yanında olan ve kendisine destek veren herkese minnettar olduğunu ifade etti.
"Hayatımın en harika ilk 20 yılı için teşekkür ederim" diyen Barbadoslu şarkıcı, başta ailesi olmak üzere hayranları ve ekibine de teşekkür etti.
Son dönemde güzellik markası Fenty'ye odaklanan Rihanna'nın, ASAP Rocky'den RZA ve Riot Rose adında iki oğlu bulunuyor.
