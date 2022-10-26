Rihanna'dan yeni şarkı geliyor

Son yıllarda güzellik ve iç giyim markasına odaklanan ve yakın zamanda ünlü rapçi ASAP Rocky ile ilk bebeklerini kucaklarına alan Rihanna, uzun bir aranın ardından ilk şarkısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Rihanna'dan yeni şarkı geliyor

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Rihanna hamileliği spora benzetti

Rihanna hamileliği spora benzetti

Fenty Beauty ve Savage X Fenty markalarıyla büyük başarı yakalayan ve müzisyen kimliğinin yanına girişimciyi de ekleyen Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Şarkıcı, bu cuma günü Black Panther: Wakanda Forever filmi için seslendirdiği şarkısını yayınlayacağını duyurdu.

Rihanna'dan yeni şarkı geliyor - 1

Marvel’ın sevilen Black Panther serisinin devam filmi için yeni bir şarkı hazırlayan Grammy ödüllü şarkıcı, 28 Ekim günü şarkıyı yayınlayacağını duyurdu. Rihanna, en son 2016 yılında çıkardığı Anti albümüyle hayranlarıyla buluşmuştu.

Black Panther: Wakanda Forever, 11 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.

Rihanna'dan yeni şarkı geliyor - 2

SUPER BOWL'DA SAHNE ALACAK

Öte yandan şarkıcı 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan yıldız, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.

Super Bowl organizatörleri de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından birinde sahne alacak olan şarkıcı için “jenerasyonun yeteneği” ifadesini kullanmıştı.

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