Rihanna'dan yeni şarkı geliyor

Fenty Beauty ve Savage X Fenty markalarıyla büyük başarı yakalayan ve müzisyen kimliğinin yanına girişimciyi de ekleyen Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Şarkıcı, bu cuma günü Black Panther: Wakanda Forever filmi için seslendirdiği şarkısını yayınlayacağını duyurdu.



Marvel’ın sevilen Black Panther serisinin devam filmi için yeni bir şarkı hazırlayan Grammy ödüllü şarkıcı, 28 Ekim günü şarkıyı yayınlayacağını duyurdu. Rihanna, en son 2016 yılında çıkardığı Anti albümüyle hayranlarıyla buluşmuştu.

Black Panther: Wakanda Forever, 11 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.

SUPER BOWL'DA SAHNE ALACAK



Öte yandan şarkıcı 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan yıldız, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.



Super Bowl organizatörleri de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından birinde sahne alacak olan şarkıcı için “jenerasyonun yeteneği” ifadesini kullanmıştı.