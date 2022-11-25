Rihanna'nın merakla beklenen Super Bowl performansı belgesel olacak

Gelecek sene Super Bowl’da sahne alacağını açıklanan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın performansının belgesel olacağı açıkladı.

Rihanna'nın merakla beklenen Super Bowl performansı belgesel olacak

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2023 Super Bowl'da Rihanna sahne alacak

2023 Super Bowl'da Rihanna sahne alacak

Fenty Beauty, Savage X Fenty ve Fenty Skin adlı güzellik ve iç çamaşırı markalarını kurarak dünyadaki en zengin kadın şarkıcı unvanını alan Rihanna, bir süredir müzik dünyasından uzak kalmıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında bebeğini dünyaya getiren şarkıcı, gelecek yıl Super Bowlda sahne alacağını açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. Bazı kaynaklara göre Barbadoslu şarkıcının merakla beklenen performansı belgesel olacak.

Rihanna'nın merakla beklenen Super Bowl performansı belgesel olacak - 1

Şarkıcının anne olduktan sonra müzik sektörüne de dönüşünü konu alacak olan belgesel, Super Bowl provalarının yanı sıra Rihanna'nın pop yıldızı olmayı ve anneliği nasıl dengelediğini de gözler önüne serecek. Belgesel bütçesi için milyonlarca dolar ayrıldığı biliniyor.

Rihanna'nın merakla beklenen Super Bowl performansı belgesel olacak - 2

"ÇOK GERGİNİM"

Rihanna, 12 Şubat’ta oynanacak Amerikan Futbol Ligi final maçı olan Super Bowl’da gerçekleştireceği şovla ilgili “Çok gerginim ama çok da heyecanlıyım” demişti.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.

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