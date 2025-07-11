Road House 2 filminde sürpriz gelişme: Guy Ritchie projeden çekildi

Variety'nin haberine göre; Guy Ritchie, “Road House 2” projesinden çekildi. Yönetmen değişikliğinin nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Hazırlıkları süren ve Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturacağı filmde sürpriz bir gelişme yaşandı.

İLK FİLM İZLENME REKORU KIRDI

1987 yapımı Patrick Swayze başrollü kült klasiğin modern bir uyarlaması olarak öne çıkan Road House filmi, Florida Keys’te sert ve çalkantılı bir barın güvenliğini sağlamaya çalışan eski bir dövüşçünün yaşadıklarını konu almıştı. Road House, yaklaşık 100 milyon izleyiciyle izlenme rekoru kırmıştı.