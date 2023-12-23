Road House filmi yeniden çekiliyor: Jake Gyllenhaal başrolde

Her filminde yepyeni bir karaktere bürünmesiyle çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtlayan ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal, 80’lerin sevilen yapımı “Road House”un yeni versiyonunda rol alacak.

Road House (1989) Filmin yönetmenliğini “Bay ve Bayan Smith” ve “Yarının Sınırında” gibi yapımlara imza atan Doug Liman yapıyor.

Filmden ilk kare yayınlandı. Rotten Tomatoes/ Instagram Amazon Prime Video’da izleyiciyle buluşacak olan filmin kadrosunda Billy Magnussen, Daniela Melchoir, Gbemisola Ikumelo ve Lukas Gage gibi ünlü isimler yer alıyor. Film 21 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.



Patrick Swayze’nin başrolünde yer aldığı 1989 tarihli film, dövüş sanatlarında usta bir bar fedaisi olan Dalton karakterini konu alıyordu.

