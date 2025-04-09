Robbie Williams "17. yüzyıl korsan hastalığı"na yakalandı

"Angels", "Feel"," Rule the World" ve "Patience" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Robbie Williams, bu yılın başlarında iskorbüte yakalandığını açıkladı. Mirror'a konuşan 51 yaşındaki Williams, 2025 yılına "üzgün, endişeli ve depresyonda" bir şekilde başladığını ifade etti.



Kendisine 20'li yaşlarında depresyon teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı, zor bir dönemden geçtiğini açıkladı.



“YEMEK YEMEYİ BIRAKTIM"

Williams, beslenme şeklinin ruhsal sağlığı üzerinde etkisi olduğunu düşünmeye başlamış. “Yemek yemeyi bıraktım ve yeterli miktarda besin alamıyordum" diyen Williams, kendisine "17. yüzyıl korsan hastalığı" olarak tanımladığı iskorbüt teşhisi konulduğunu söyledi.



ABD merkezli Cleveland kliniğine göre, iskorbüt ciddi bir C vitamini eksikliğidir ve besin eksikliğinden kaynaklanır. Genellikle insanların yetersiz beslendiği ülkelerde görülür.

