Robbie Williams "17. yüzyıl korsan hastalığı"na yakalandı
İngiliz şarkıcı Robbie Williams, kendisine iskorbüt teşhisi konulduğunu açıkladı.
"Angels", "Feel"," Rule the World" ve "Patience" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Robbie Williams, bu yılın başlarında iskorbüte yakalandığını açıkladı. Mirror'a konuşan 51 yaşındaki Williams, 2025 yılına "üzgün, endişeli ve depresyonda" bir şekilde başladığını ifade etti.
Kendisine 20'li yaşlarında depresyon teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı, zor bir dönemden geçtiğini açıkladı.
“YEMEK YEMEYİ BIRAKTIM"
Williams, beslenme şeklinin ruhsal sağlığı üzerinde etkisi olduğunu düşünmeye başlamış. “Yemek yemeyi bıraktım ve yeterli miktarda besin alamıyordum" diyen Williams, kendisine "17. yüzyıl korsan hastalığı" olarak tanımladığı iskorbüt teşhisi konulduğunu söyledi.
ABD merkezli Cleveland kliniğine göre, iskorbüt ciddi bir C vitamini eksikliğidir ve besin eksikliğinden kaynaklanır. Genellikle insanların yetersiz beslendiği ülkelerde görülür.
Daha sonra beslenme düzenini değiştiren Williams, akıl sağlığının düzelmeye başladığını söyledi. "En önemli şey kendin için iyi olmaktır" ifadelerini kullanan yıldız, İngiltere, İrlanda ve Avrupa'da turneye çıkmaya hazırlanıyor.
İngiliz müzisyen Ekim 2023'te yaptığı açıklamada 10 kilodan fazla vermek için zayıflama ilaç kullandığını itiraf etmişti.
EŞİ TÜRK ASILLI
Williams'ın biyografik film “Better A Man”, en iyi görsel efektler dalında Oscar'a aday gösterildi.
Robbie Williams ile babası Türk olan Amerikalı oyuncu Ayda Field 2010'da evlendi.
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