Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Konser yeri değişti
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konser için geri sayım başladı. 7 Ekim'de gerçekleşecek konserin yapılacağı yer değişti.
"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de İstanbul'da konser verecek.
Williams'ın daha önce belirlenen Festival Park Yenikapı'daki konseri iptal edilerek, sahne performansına daha uygun bir atmosfer sunmak amacıyla 7 Ekim'deki konserin yeni adresi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu olarak belirlendi.
AYLAR ÖNCESİNDEN TÜKENDİ
Turne programına 31 Mayıs'ta Edinburgh'da başlayan Williams, bu ay İngiltere'de Londra, Manchester ve Bath'da konserler verecek. Konserlerin biletleri ise aylar önce tükendi.
Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.
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