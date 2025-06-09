Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Konser yeri değişti

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de İstanbul'da konser verecek. Williams'ın daha önce belirlenen Festival Park Yenikapı'daki konseri iptal edilerek, sahne performansına daha uygun bir atmosfer sunmak amacıyla 7 Ekim'deki konserin yeni adresi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu olarak belirlendi.

AYLAR ÖNCESİNDEN TÜKENDİ



Turne programına 31 Mayıs'ta Edinburgh'da başlayan Williams, bu ay İngiltere'de Londra, Manchester ve Bath'da konserler verecek. Konserlerin biletleri ise aylar önce tükendi.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Destansı olacak Haberi Görüntüle