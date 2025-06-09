Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Konser yeri değişti

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konser için geri sayım başladı. 7 Ekim'de gerçekleşecek konserin yapılacağı yer değişti.

Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Konser yeri değişti

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de 'da verecek.

Williams'ın daha önce belirlenen Festival Park Yenikapı'daki konseri iptal edilerek, sahne performansına daha uygun bir atmosfer sunmak amacıyla 7 Ekim'deki konserin yeni adresi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu olarak belirlendi.

Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Konser yeri değişti - 1

AYLAR ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Turne programına 31 Mayıs'ta Edinburgh'da başlayan Williams, bu ay İngiltere'de Londra, Manchester ve Bath'da konserler verecek. Konserlerin biletleri ise aylar önce tükendi.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Destansı olacak

İngiliz şarkıcı Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Destansı olacak

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Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.

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