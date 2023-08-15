Robbie Williams'ın mütevazı kulis istekleri

25 yıllık solo kariyerine 13 albüm, dünya çapında 85 milyon albüm satışı ve unutulmaz şarkılar sığdıran 49 yaşındaki İngiliz müzisyen Robbie Williams, 17 Ağustos'ta ilk kez Türkiye'ye geliyor.



Şarkıcı, Bodrum'da bir otelde vereceği konserde hayranlarıyla buluşacak.



Türkiye'ye Türk asıllı eşi Ayda Field, çocukları ve 100 kişilik özel ekibiyle gelecek olan Williams, mütevazı istekleriyle organizasyon ekibini ve konaklayacağı otelin yetkililerini şaşırttı.



Konserden önce hafif bir akşam yemeği, konser sonrası için de suşi talebinde bulunan şarkıcı, meyve, sakız, badem sütü, bitki çayı gibi atıştırmalıklar istedi. Şarkıcı, kebap talebinde de bulundu.



Williams konserin ertesi günü otele ait deniz uçağıyla Bodrum turuna çıkacak ve cennet koyları keşfedecek.



Robbie'nin hikayesi birkaç okul piyesi ve amatör müzikallerle başladı. Gazetede gördüğü müzik grubu ilanı üzerine unutulmaz Take That grubuna üye oldu. 1995'te gruptan ayrılarak solo kariyerine başladı. "Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Kids"," She's The One", "Feel" gibi onlarca hite imza attı.



Angel isimli şarkısı, 2005 yılında BRIT Ödülleri'nde, halk oylaması sonucunda son 25 yılın en iyi şarkısı seçildi. Robbie Williams, Türkiye'ye Türk asıllı eşi Ayda Field ve dört çocuğuyla gelecek Altı albümü Birleşik Krallık'ta en çok satan 100 albüm içerisine giren Williams, 17 kez BRIT ödülü kazandı.



2010 yılında, babası Türk, annesi Amerikalı Ayda Field ile dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin, Theodora, Charlton, Colette ve Beau adında dört çocuğu var.