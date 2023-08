Robbie Williams'ın mütevazı kulis istekleri

Robbie'nin hikayesi birkaç okul piyesi ve amatör müzikallerle başladı. Gazetede gördüğü müzik grubu ilanı üzerine unutulmaz Take That grubuna üye oldu. 1995'te gruptan ayrılarak solo kariyerine başladı.

"Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Kids"," She's The One", "Feel" gibi onlarca hite imza attı.



Angel isimli şarkısı, 2005 yılında BRIT Ödülleri'nde, halk oylaması sonucunda son 25 yılın en iyi şarkısı seçildi.