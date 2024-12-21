Robbie Williams'ın şarkısı Oscar yarışındaki yerini kaybetti

Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel de dahil 10 dalda kısa listesini açıkladı. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" 6 kategoride listeye girmeyi başardı. Oscar adayları 17 Ocak'ta açıklanacak.



97’ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.

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İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Better Man adlı film için "Forbidden Road" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı, geçtiğimiz günlerde açıklanan Oscar Ödülleri'nin kısa listesine girmeyi başardı. Ancak şarkı, Oscar yarışındaki yerini kaybetti.



Variety'nin haberine göre, Robbie Williams'ın "Forbidden Road" şarkısı diskalifiye edildi. Şarkı "daha önce yazılmış bir şarkıdan materyal içerdiği" gerekçesiyle Oscar adaylığı için uygun görülmedi.



Akademi kurallarına göre, ödül değerlendirmesi için sunulan herhangi bir şarkının sözlerinin ve müziğinin "özgün ve özellikle sinema filmi için yazılmış" olması gerekiyor. "Forbidden Road" en iyi orijinal şarkı kategorisinde Altın Küre'ye aday gösterildi.