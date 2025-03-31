Robert De Niro ve Al Pacino başrollerdeydi: Büyük Hesaplaşma'nın devamı geliyor

Michael Mann imzalı Büyük Hesaplaşma filminin devamı için heyecanlı bekleyiş başladı. Robert De Niro ve Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni senaryonun taslağını resmen Warner Bros'a teslim ettiğini açıkladı.

Michael Mann, Vulture'la gerçekleştirdiği söyleşide, "Senaryoyu yeni tamamladım ve ilk taslağı teslim ettim" dedi.

"HEYECAN VERİCİ BİR PROJE"

Merakla beklenen devam filminin konusu henüz gizemini koruyor. Mann, konuyla ilgili "Bundan fazlasını söyleyemem. Ama gerçekten heyecan verici bir proje" ifadelerini kullandı.