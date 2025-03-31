Robert De Niro ve Al Pacino başrollerdeydi: Büyük Hesaplaşma'nın devamı geliyor
Robert De Niro ve Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı 1995 yapımı suç klasiği Büyük Hesaplaşma filminin devamı 30 yıl sonra geliyor.
Michael Mann imzalı Büyük Hesaplaşma filminin devamı için heyecanlı bekleyiş başladı. Robert De Niro ve Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni senaryonun taslağını resmen Warner Bros'a teslim ettiğini açıkladı.
Michael Mann, Vulture'la gerçekleştirdiği söyleşide, "Senaryoyu yeni tamamladım ve ilk taslağı teslim ettim" dedi.
"HEYECAN VERİCİ BİR PROJE"
Merakla beklenen devam filminin konusu henüz gizemini koruyor. Mann, konuyla ilgili "Bundan fazlasını söyleyemem. Ama gerçekten heyecan verici bir proje" ifadelerini kullandı.
Büyük Hesaplaşma, son büyük soygununu planlayan bir suç dehasıyla (De Niro) kendini tamamen işine adamış ancak özel hayatında zorluklarla boğuşan bir dedektifin (Pacino) arasındaki kedi-fare oyununu konu alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Val Kilmer, Diane Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd, Natalie Portman ve Jon Voight gibi isimler de rol almıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Hollywood