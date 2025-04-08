Robert De Niro'ya Cannes Film Festivali'nde onur ödülü verilecek
Hollywood'un usta oyuncularından Robert De Niro, 78. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nün sahibi olacak.
Robert De Niro'ya Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü verilecek. Usta aktör, festivalin açılış gecesinde Altın Palmiye Onur Ödülü'nün sahibi olacak.
Bu 78'incisi düzenlenecek olan festival, 13 Mayıs'da başlayacak.
14 yıl önce festivalin jüri başkanlığını üstlenen aktör, son olarak Killers of the Flower Moon (Dolunay Katilleri) filmiyle festivalde yer almıştı. Festivalde onur ödülü son olarak Meryl Streep ve Jodie Foster'a verilmişti.
Çikolata, Saklı, Paris Seni Seviyorum, Aşkın Büyüsü, Aslı Gibidir, Bilinmeyen Kod, İngiliz Hasta ve Umut Mevsimi gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Juliette Binoche, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek.
60 yaşındaki Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak.
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