Robert De Niro'ya Cannes Film Festivali'nde onur ödülü verilecek

Robert De Niro'ya Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü verilecek. Usta aktör, festivalin açılış gecesinde Altın Palmiye Onur Ödülü'nün sahibi olacak.



Bu 78'incisi düzenlenecek olan festival, 13 Mayıs'da başlayacak.



14 yıl önce festivalin jüri başkanlığını üstlenen aktör, son olarak Killers of the Flower Moon (Dolunay Katilleri) filmiyle festivalde yer almıştı. Festivalde onur ödülü son olarak Meryl Streep ve Jodie Foster'a verilmişti.