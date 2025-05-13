Robert De Niro'ya onur ödülünü Leonardo DiCaprio takdim edecek

Robert De Niro'ya bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin açılış gecesinde Altın Palmiye Onur Ödülü verilecek. Usta oyuncuya ödülünü Leonardo DiCaprio takdim edecek.

DiCaprio ve De Niro ilk olarak 1993'te This Boy’s Life adlı filmde birlikte rol aldı. İkili, 2023 yılında Dolunay Katilleri filmiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı.

14 yıl önce festivalin jüri başkanlığını üstlenen aktör, son olarak Dolunay Katilleri filmiyle festivalde yer almıştı. Festivalde onur ödülü son olarak Meryl Streep ve Jodie Foster'a verilmişti.

Çikolata, Saklı, Paris Seni Seviyorum, Aşkın Büyüsü, Aslı Gibidir, Bilinmeyen Kod, İngiliz Hasta ve Umut Mevsimi gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Juliette Binoche, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek. Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak.