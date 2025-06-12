Robert Eggers'ın yeni projesi belli oldu

Nosferatu filmiyle adından söz ettiren ünlü yönetmen Robert Eggers'ın sıradaki projesi belli oldu. Eggers, Charles Dickens'ın klasik hayalet hikayesi "A Christmas Carol"ı (Bir Noel Şarkısı) kendine has tarzıyla beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.

Deadline'ın haberine göre; Robert Eggers, projede hem yazar hem de yönetmen olarak görev alacak.

Oscar adayı aktör Willem Dafoe’nun, hikayenin baş karakteri Ebenezer Scrooge rolü için düşünüldüğü belirtiliyor.

Dafoe ile henüz resmi görüşmelerin başlamadığı söylense de Eggers’ın rol için aklındaki tek isim olduğu aktarıldı.