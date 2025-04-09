Robert Pattinson, Dune serisine mi dahil oluyor?

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi Dune: Messiah için meraklı bekleyiş sürüyor. Son olarak Mickey 17 filmindeki performansıyla beğeni toplayan İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın seriye dahil olacağı iddia edildi.



Variety'nin haberine göre, yönetmen Denis Villeneuve senaryoya son dokunuşlarını yapıyor. Gelecek yaz çekilecek sahneler için hazırlık yapan yönetmenin Pattinson'ı kadroya dahil etme düşüncesi olduğu ortaya çıktı. Ancak henüz resmi bir açıklama yok.



Pattinson son olarak Zendaya ile başrollerini paylaştığı A24 imzalı The Drama filmiyle adından söz ettirdi. İngiliz oyuncu, yine Zendaya ile Chrisopther Nolan imzalı The Odyssey filminde rol alacak.



Aktörün, Warner Bros. imzalı yeni Batman filmi ise 2027'de vizyona girecek.

İlk iki Dune filmi dünya çapında 1,2 milyar dolar hasılat elde etti ve 15 Oscar adaylığına layık görüldü.

