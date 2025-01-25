Robert Pattinson'dan Alacakaranlık itirafı: Bu çılgınca

2008-2012'ye damga vuran 5 filmlik Alacakaranlık (Twilight), serisinde başrol oynayan ve bu yapımlar sayesinde yıldızı parlayan Robert Pattinson, GQ İspanya'ya röportaj verdi.

Daha sonra Tenet ve The Batman gibi pek çok başarılı yapıma imza atan 38 yaşındaki aktör, Alacakaranlık itirafıyla gündem oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Pattinson, "İnsanların bana 'Adamım, Alacakaranlık vampir türünü mahvetti' deyip durmasına bayılıyorum. Hâlâ ona mı takıldınız kaldınız? Neredeyse 20 yıl önce olan bir şey sizi nasıl üzmeyi sürdürebilir? Bu çılgınca" dedi.