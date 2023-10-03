Robin Williams'ın kızı Zelda yapay zeka kullanımını eleştirdi

"RAHATSIZ EDİCİ BULUYORUM"

Williams sözlerine "Babamın sesine ne istenirse söyletmek için yapay zekanın kullanıldığını çoktan duydum ve bunu kişisel açıdan rahatsız edici bulsam da bunun yankıları benim duygularımın çok ötesine geçiyor. Hayattaki oyuncular, kendi seçimleriyle karakterler yaratma, çizgi filmleri seslendirme ve performanslarını sergilerken insan emeklerini ve zamanlarını ortaya koyma şansını hak ediyor" diye devam etti.