Robin Williams'ın kızı Zelda yapay zeka kullanımını eleştirdi

Ölü Ozanlar Derneği, Patch Adams ve Jumanji gibi filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Robin Williams, 2014 yılında intihar etmişti. 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun kızı Zelda Williams, babasının sesinin yapay zeka teknolojiyle yeniden yaratılmasına dair konuştu.
Zelda Williams sosyal medya hesabında "Yıllar boyunca kaç kişinin babam gibi onay veremeyen oyuncuları yeniden yaratmak üzere bu yapay zeka modellerini eğitmek istediğine yıllardır tanık oluyorum. Bu oldukça ciddi bir durum" dedi.
"RAHATSIZ EDİCİ BULUYORUM"
Williams sözlerine "Babamın sesine ne istenirse söyletmek için yapay zekanın kullanıldığını çoktan duydum ve bunu kişisel açıdan rahatsız edici bulsam da bunun yankıları benim duygularımın çok ötesine geçiyor. Hayattaki oyuncular, kendi seçimleriyle karakterler yaratma, çizgi filmleri seslendirme ve performanslarını sergilerken insan emeklerini ve zamanlarını ortaya koyma şansını hak ediyor" diye devam etti.
Usta oyuncunun kızı "Yeniden yaratılmış bu içerikler en iyi ihtimalle büyük isimlerin zayıf bir kopyası" diyerek yapay zeka kullanımını eleştirdi.
HOLLYWOOD'DA YAPAY ZEKA GREVİ
Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.
Grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona erdi.
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