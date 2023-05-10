"Rock Kraliçesi" olarak bilinen Rita Lee hayatını kaybetti

Şarkıcı-söz yazarı Lee, 47 yılı aşkın süredir evli olduğu Roberto de Carvalho'dan 3 çocuk sahibi olmuştu. Sanatçının, Sao Paulo'nun en büyük ikinci parkı Ibirapuera Park'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi paylaşıldı.



ÜLKEDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ



Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Lee'nin ölümü nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.



Lee'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Lula da Silva, "Şarkıcı, söz yazarı, aktris, multi-enstrümantalist. Zamanın ilerisinde bir sanatçı. 'Rock kraliçesi' unvanını uygunsuz buldu ancak kariyeri boyunca bu lakabın hakkını verdi. Hayatta ve müzikte maçolukla mücadele etti, nesiller boyu kadınlara ilham verdi." ifadelerini kullandı.