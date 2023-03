Rock müzisyeni Chuck Berry'nin gitarı açık artırmada 25 bin dolara satıldı

Ünlü müzisyen Chuck Berry'nin 1972'de Wembley stadyumundaki konseri sırasında çaldığı 1964 model "Gibson Firebird V" gitarın satışı için dün Wiltshire kentinde müzayede yapıldı. Gitar, 25 bin 463 ABD dolarına (436 bin lira) yeni sahibinin oldu. Sanatçı, kendi gitarının teli kopunca, sahnede kendisine eşlik eden müzisyen arkadaşı Terry Gibson'ın kullandığı Gibson Firebird gitarıyla performansına devam etmişti.



Chuck Berry'nin 2017'de yayımlanan albümünün kapağında da ünlü müzisyenin gitarı Gibson'dan alırken objektiflere yansıyan fotoğrafı yer aldı. ABD'nin St. Louis kentinde orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak 1926'da dünyaya gelen ve asıl adı Charles Edward Anderson Berry olan sanatçı, 1950'lerde bestelediği "Johnny B. Goode", "Sweet Little Sixteen" ve "Roll Over Beethoven" şarkılarıyla tanındı.



"ROCK AND ROLL MÜZİĞİNİN BABASI"



Berry, 1955'te kaydettiği "Maybellene" parçasında elektro gitarın distorsiyonlu tonunu ilk defa kullanarak tarihe geçti. Çok sayıda rock müzisyenine ilham veren sanatçı, uluslararası medyada "Rock and Roll müziğinin babası" olarak tanımlandı.