Rock yıldızı eskrim turnuvasında! 66 yaşındaki Iron Maiden solisti 13'üncü oldu

Efsanevi heavy metal grubu Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson, Fransa'da prestijli bir eskrim turnuvasına katıldı. Çocukluğundan beri eskrim yapan şarkıcı, Fâches-Thumesnil'deki Circuit Européen 2025 turnuvasında Olimpiyat altın madalyalı Pascal Jolyot'a yenilerek 31 yarışmacı arasında 13'üncü oldu.

Uzun zamandır eskrim yapan rock yıldızı, 1980'lerde İngiliz Olimpiyat eskrim takımıyla antrenman yapıyordu.

Dickinson, "Buraya (Lille'e) en son geldiğimde, 2000 yılında Iron Maiden ile dünya turnesi için prova yapmak için gelmiştim. Ama şimdi, bir eskrim yarışması için buradayım" ifadelerini kullandı.