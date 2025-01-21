Rock yıldızı eskrim turnuvasında! 66 yaşındaki Iron Maiden solisti 13'üncü oldu
Dünyaca ünlü Iron Maiden grubunun solisti Bruce Dickinson, Fransa'da eskrim turnuvasına katıldı. 66 yaşındaki sanatçı, turnuvada 13'üncü oldu.
Efsanevi heavy metal grubu Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson, Fransa'da prestijli bir eskrim turnuvasına katıldı. Çocukluğundan beri eskrim yapan şarkıcı, Fâches-Thumesnil'deki Circuit Européen 2025 turnuvasında Olimpiyat altın madalyalı Pascal Jolyot'a yenilerek 31 yarışmacı arasında 13'üncü oldu.
Uzun zamandır eskrim yapan rock yıldızı, 1980'lerde İngiliz Olimpiyat eskrim takımıyla antrenman yapıyordu.
Dickinson, "Buraya (Lille'e) en son geldiğimde, 2000 yılında Iron Maiden ile dünya turnesi için prova yapmak için gelmiştim. Ama şimdi, bir eskrim yarışması için buradayım" ifadelerini kullandı.
Iron Maiden'ın solisti, üç Olimpiyat madalyası bulunan rakibi Jolyot'a atıfta bulunarak, "Fena değil" diye ekledi. Turnuvayı Alman eskrimci Hans Martin Raeker kazandı.
Dickinson, müzik kariyerinin yanı sıra bir içki markasının sahibi ve daha önce bir pilottu.
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