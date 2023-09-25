"Rock'ın sesi" Glenn Hughes İstanbul konserinde Deep Purple klasiklerini çalacak

Glenn Hughes, 7 Ekim Cumartesi gecesi İstanbul'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor. “Rock’ın sesi” olarak tanınan Rock and Roll Hall of Fame üyesi, Deep Purple'ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, “Glenn Hughes Performs Deep Purple Classics Live” projesiyle Deep Purple efsanesini günümüze taşıyor.

Hughes'ın performansından önce Pentagram akustik seti ile sahne alacak. Pentagram'dan önce ise sahneyi ısıtmak üzere ise Dj Nikki Wild setinin başında olacak.

