Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin hologram gösterisi geliyor

Layered Reality'nin kurucusu ve CEO'su Andrew McGuinness "Elvis Evolution, müzik efsanesi Elvis Presley'e yeni nesil bir övgüdür. Elvis dünya çapında süperstar statüsünü koruyor ve dünyanın her yerindeki insanlar artık orada öylece oturup eğlenmek istemiyor; bunun bir parçası olmak istiyorlar" dedi.

Presley, son olarak hayatını konu alan Sofia Coppola imzalı Priscilla filmiyle gündeme gelmişti.

TAYLOR SWIFT, ELVIS PRESLEY'NİN REKORUNU KIRDI

Eski albümünü "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, rekorlarına bir yenisini ekledi. Şarkıcı, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırdı. Swift, albümüyle "1. sırada en uzun süre kalan şarkıcı" olarak tarihe geçti.

