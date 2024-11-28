Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren kanseri yendi

Rocky filminin yıldızı olarak hafızalara kazınan Dolph Lundgren, dokuz yıllık bir savaşın ardından artık kanseri yendiğini duyurdu. İlk olarak 2015’te akciğer kanseri teşhisi alan Dolph Lundgren, 2020'de iyileştiğini düşünmeye başladığı anda tümörünün yayıldığını öğrenmişti. O dönem doktorların 2 ya da 3 yıl yıl ömrü kaldığını söylediği Dolph Lundgren, kanseri yendiğini açıkladı.

Hasta yatağından paylaşım yapan 67 yaşındaki ünlü isim, "Son tümörden kurtulmak üzereyim. Vücudumda artık kanser hücresi olmadığına göre, sanırım kansersiz olacağım, bu yüzden bu prosedürü dört gözle bekliyorum. Zorlu bir yolculuk oldu ve bana gerçekten anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti" dedi.



İsveçli oyuncu, sözlerine "Sonunda minnettarlık ve parlak bir gelecek için heyecanla kansersizim. Desteğiniz için her zaman teşekkürler" diye devam etti.