"Rocky" yıldızı Sylvester Stallone'un hayatı belgesel oluyor

Hollywood’un ikonik oyuncularından Sylvester Stallone, dijital bir platformda yayınlanan "The Family Stallone" adlı realite şovun ardından hayatını konu alan bir belgeselle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Oyuncunun kariyerini konu alan "Sly" adlı belgeselin yönetmenliğini Thom Zimny üstleniyor. Aksiyon filmlerinin aranan yüzü haline gelen 76 yaşındaki aktör, pişmanlıklarını, kariyerindeki yükselişini ve özel hayatına dair bilinmeyenleri bu belgeselde paylaşacak.
Son olarak "Tulsa King" dizisi ve "Guardians of the Galaxy Vol. 3"te rol alan oyuncunun "Sly" adlı belgeseli dijital bir platformda yayınlancak.
SCHWARZENEGGER'I ÖVDÜ
Öte yandan, Rocky Balboa karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu, Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'ın kendisinden daha iyi bir aksiyon yıldızı olduğunu söylemişti.
Daha önce verdiği bir röportajda 1980'li yıllarda Hollywood camiasında rakip olarak gösterildiklerini ve birbirlerinden nefret ettiklerini itiraf eden Stallone, Schwarzenegger'ın hayatını konu alan belgeselde oyuncu hakkında konuştu.
Stallone "80'ler enteresan bir dönemdi çünkü 'aksiyon yıldızı' tanımı henüz tam olarak şekillenmemişti" dedi. Oyuncu, Schwarzenegger'a "Hikayeni anlatmak için vücudunu kullandın. Diyalog çok gerekli değildi. Avusturya'dan gelen bir adam dışında bunu yapan yoktu. O çok daha üstündü. Tüm cevaplar ondaydı. Vücut da ondaydı. Güçlüydü" dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat