Roma dönemi lejyoner zırhı Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergileniyor

Vali Baruş, Satala'dan çıkartılan eserlerden biri olan zırhın restorasyon ve koruma çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'ne teslim edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Restorasyon çalışmalarının sonucunda eserin parçaları birleştirilmiştir. Geç Roma Dönemi'ne ait bu eser günümüzden yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine aittir. Fiziki olarak 2018 yılında başlanılan kazı çalışmalarından henüz 2 yıl geçmişken bu kadar özellikli bir eserin bulunmuş olması Satala Antik Kenti'nde gelecek yıllarda yapılacak kazıların ne kadar önemli olduğunu ve Gümüşhane'ye kazandıracak tarihi değerlerin ne kadar büyük olduğunu göstermesi bakımından da son derece önemli bir husustur."



Baruş, Satala Antik Kenti'ndeki kazıların, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam edeceğini aktardı.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse de Satala Antik Kenti'ni 10 gün önce 30 ülkeden 69 akademisyenin ziyaret ettiğini belirterek, "Salata'da yapılan program heyecanımızı, motivasyonumuzu artırdı. Satala'ya ilk gittiğimde, 'Burada turistlerin gezeceği günleri hayal ediyorum" demiştim. O hayalimiz gerçek oldu. Bu heyecanla, bu motivasyonla bugün burada önemli bir işe imza attık. Dünyada tek olduğu bilinen, başka örneği olmadığı söylenilen Roma'nın askerlerine ait zırh inşallah burada sergilenmeye hazır hale getirilecek" ifadelerini kullandı.



Gümüşhane'ye ait eserleri kente geri getirmek için çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Köse, "Gerek ülkemizde, gerekse dünyanın dört bir tarafında Gümüşhane'mize ait tarihi kimliğe haiz eserler var. Bir kısmı Satala'dan, bir kısmı başka yerlerden çıkmış. Değişik yerlerde sergilenen eserler var. Biz bunların da Gümüşhane Müzesi'ne getirilmesi için gayret göstereceğiz" dedi.

