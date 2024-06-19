Roma dönemine ait zırh restore edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gümüşhane'deki Satala Antik Kenti'nde 2020 yılında yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemi lejyoner zırhı bulundu.

Erzurum'a getirilen zırh, Atatürk Üniversitesi'nde röntgen ve tomografi ile incelendi. Röntgen sonuçlarında zırhın neredeyse tamamının sağlam olduğu anlaşıldı. Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nın 3 yıl süren titiz çalışmaları sonucunda da zırhın konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Ardından zırh, manken üzerinde yeniden dikilerek orijinal formuna getirildi.