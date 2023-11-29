Roma’da Ani Ören Yeri tanıtıldı

Roma'da düzenlenen Ani Ören Yeri Fotoğraf Sergisi ve Konferansı'nın açış konuşmasını yapan Roma Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Zafer Kıyıcı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani'nin tanıtıldığı programa ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, “Yunus Emre Enstitüsü olarak İtalya’da Türkiye’nin hayranlık uyandıran kültürel hazinelerinin tanıtılmasına yönelik çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.



Kars Valisi Ziya Polat ise, Ani’nin Anadolu’nun en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olduğunu söyleyerek, “Ani Ören Yeri Fotoğraf Sergisi ve Konferansı programıyla Ani’yi yurt dışında tanıtmayı amaçlıyoruz. Sergide Ani’nin zengin tarihini ve kültürünü yansıtan birbirinden güzel fotoğraflar yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Vali Polat, “Bizlere ev sahipliği yapan Roma Yunus Emre Enstitüsü ile Sayın Roma ve Vatikan büyükelçilerimize teşekkür ediyorum. Bu serginin Ani’nin İtalya’da tanıtılmasına önemli katkıda bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından Ani Ören Yeri Alan ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan eşliğinde fotoğraf sergisi gezildi. Davetlilerden yoğun ilgi gören etkinlikte konser de gerçekleştirildi. Ani Ören Yeri’nin tarihi zenginliğinin ele alındığı konferansta konuşmacı olarak Ani Ören Yeri Alan ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan yer aldı. Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri'ne ilişkin 30’a yakın fotoğrafın sergilendiği etkinliğe Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Kars Valisi Ziya Polat, Roma Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Zafer Kıyıcı, Ani Ören Yeri Alan ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ve davetliler katıldı.