Roma'da Cumhuriyet'in 100. yılı konseri verildi

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği tarafından başkent Roma'da düzenlenen Cumhuriyet’in 100. yılı konseri büyük beğeni topladı.

Roma'da Cumhuriyet'in 100. yılı konseri verildi

'nın Roma kentinde yapılan Cumhuriyet'in 100. yılı konseri beğeni topladı. Roma’nın önde gelen konser salonlarından olan Auditorium Parco della Musica'daki konserde, şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Roma Senfoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan ve İtalyan soprano Maria Tomassi sahne aldı.

Solistler, Karahan ve Tomassi, ünlü İtalyan aryalarını solo ve beraber olarak seslendirdi.

Roma'da Cumhuriyet'in 100. yılı konseri verildi - 1

Tenor Murat Karahan, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği arya olarak bilinen İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin Tosca operasından "E lucevan le Stelle" aryası başta olmak üzere Aşık Veysel'den "Uzun İnce Bir Yoldayım"a kadar uzanan geniş bir repertuvarda dinleyenlere solo performansıyla ziyafeti sundu.

Roma'da Cumhuriyet'in 100. yılı konseri verildi - 2

Tomassi ve Karahan konserin ardından izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konseri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Roma’da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda İtalyan davetli izledi.

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