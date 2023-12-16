Roma'da Morrione'nin Gözünden Türkiye sergisi açıldı

Morrione de konuşmasında, Türkiye'nin ve Türk insanının harikulade olduğunu belirtti. Kıyıcı ayrıca, Morrione'ye YEE Roma'nın kütüphanesine bağışladığı yaklaşık 500 kitap dolayısıyla bir de plaket takdim etti.



"İSTANBUL'DA HEP HARİKA VAKİT GEÇİRDİM"

Morrione yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk olarak 1973'te gittiğini söyledi. "İlk görüşte aşık olduğu" İstanbul'a daha sonra panoramik ve farklı türlerde fotoğra çekmek için defalarca gittiğini belirten Morrione, "İstanbul'da hep harika vakit geçirdim. En son 2015'te gittim. 2015'ten de bir sürü fotoğraf var bu sergide." dedi. İstanbul’da en çok neden etkilendiği sorulan Morrione, şunları aktardı:



"Ben ilk andan itibaren camilerini çok sevdim. Özellikle de Mimar Sinan’ın eserlerine aşık oldum. Ama onun en güzel eseri İstanbul’da değil, Edirne’deki Selimiye Camisi'dir. Her şeyden önce İstanbul halkını çok sevdim. Beni tanımadan, bilmeden bana hep misafirperverlik, dostluk, nezaket gösteren insanlarla karşılaştım."



"Morrione'nin Gözünden Türkiye" sergisi, 31 Aralık'a kadar YEE Roma'da gezilebilecek.

