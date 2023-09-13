Romalıların arazilerini sulamak için dağları deldiği ortaya çıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli (Kantara) köyü sınırları içerisinde Kantara bölgesinde bulunan dağlık alanda Roma dönemine ait bin 700 yıllık ilginç bir yapı ortaya çıktı. Daha önce köylüler tarafından varlığı bilenen ancak yetkililer tarafından ilk kez tespit edilen su tünelinin içine girildi.

Romalılar tarafından oyularak 80 santim genişliğinde 1,5-2 metre yüksekliğinde açılan 150 metre uzunluğundaki tünelin, Sofraz Çayı’ndan akan suyu arazilere ulaştırmak için yapıldığı tespit edildi. Çayın kenarında yapılan su kanalı, açılan su tüneliyle birleşerek güneyindeki tarım arazilerine uzanıyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Geçitli köyü Muhtarı Abdullah Güllü ile birlikte su tüneline girdi. İçerisinde yarasaların yaşadığı tünelin, ilginç yapısıyla önemli bir tarihi yapı olduğu ifade edildi. Aynı bölgede yapılan incelemelerde yine Roma dönemine ait yaşam alanları, kaya mezarları bulundu.

