Romantik komedilerin gözde ismi Matthew McConaughey: Hayır diyebilmek önemli

Romantik komedilerin gözde oyuncularından Matthew McConaughey, Good Trouble with Nick Kyrgios adlı podcast'e katıldı. Daha fazla romantik komedi de rol almak istemediği için iki yıl boyunca sektörden uzaklaşan ünlü oyuncu, kararının sebebini şöyle anlattı:



"Şeytan sonsuz evetlerde saklı, hayırlarda değil. 'Hayır' demek en az bir o kadar önemli. Özellikle belli bir başarı ve erişim seviyesine geldiyseniz" dedi.



"İSTEDİĞİMİ YAPAMAYINCA TEKSAS'A TAŞINDIM"



Matthew McConaughey, yapımcılara kızgınlığını "Romantik komedilerle uğraşırken 'romantik komedi adamı' bendim. O benim alanımdı ve seviyordum. İyi para kazandırıyordu, ben de çalışıyordum. O kulvarda o kadar güçlüydüm ki dışına çıkmak istediğimde 'Hayır, hayır, hayır. Hayır, McConaughey!' diyorlardı. Bu yüzden istediğimi yapamadım ve Teksas'taki çiftliğe taşındım" sözleriyle diye getirdi.



EŞİNE VERDİĞİ SÖZ



Teksas'a taşındıktan sonra eşi Camila Alves'e istediği roller teklif edilmedikçe Hollywood'a dönmeme sözü verdiğini de ifade eden ünlü isim, "Birisinin blöf yapmadığını gördüğünüzde bu size çekici gelir" dedi.

Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey: Neredeyse meslek değiştirecektim Haberi Görüntüle

İki yıl boyunca hiçbir projede yer almayan McConaughey, daha sonra "Mud", "Dallas Buyers Club", "Magic Mike" ve "Interstellar" gibi filmlerle daha dramatik rollere geçti.



Ünlü oyuncu, 2014'te biyografik film Sınırsızlar Kulübü'ndeki (Dallas Buyers Club) performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.