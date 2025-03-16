Romeo ve Juliet balesi 21 yıl aradan sonra sahnede

William Shakespeare'in ünlü trajedisinden Sergey Prokofyev'in uyarladığı bale gösterisinde, aşk, tutku, nefret ve fedakarlık gibi duygular ele alınıyor. Klasik balenin teknik incelikleriyle birleşen dramatik anlatım, ​​​​​​ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin İDOB dansçıları için oluşturduğu koreografiyle beğeniye sunuldu.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov'un yönettiği eserin dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostümlerini Serdar Başbuğ ve ışık tasarımını Önder Arık hazırladı.

Temsilde, "Juliet" rolünde Berfu Elmas, "Romeo" rolünde Batur Büklü, "Mercutio" rolünde Matthew Solovieff, "Tybalt" rolünde Mehmet Nuri Arkan, "Benvolio" rolünde Arda Erkara, "Paris" rolünde Yücel Emre Kaynarsu, "Lord Capulet" rolünde Onur Tunay, "Lady Capulet" rolünde İlke Kodal, "Nurse" rolünde Zuhal Karaca, "Friar Laurence" rolünde Alper Akalın, "Rosaline" rolünde Berin Kocabaşoğlu, "Escalus (Verona Prensi)" rolünde Cenk Karayel, "Lord Montague" rolünde Alper Akalın, "Lady Montague" rolünde Şeyda Duran ve "Çingene" rolünde Merve Topaldemir, Ami Naito le Naz Kurtuluş yer aldı.



Gösterinin Commedia dell'arte (İtalyan komedisi) bölümünde ise "Colombina" rolünde Ayça Anıl, "La Signora" rolünde Berin Kocabaşoğlu, "Arlecchino" rolünde Ardis Kanat Tekkanat ve "Pulcinella" rolünde Iskandar Anvarov sahnede yer aldı. Romeo ve Juliet balesi, ayrıca 19, 20, 26 ve 27 Mart ile 2, 3, 16, 22 ve 29 Nisan'da AKM'de sahnelenecek.