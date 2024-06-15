Rönesans Dehası Leonardo da Vinci Keşif sergisi Lale Müzesi’nde açıldı

İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leonardo da Vinci'nin Sultan 2. Beyazıt'a Haliç için köprü yapımı önerisiyle bir mektup yazdığını, eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da bu mektuptan yola çıkarak bir proje hazırladığnı dile getirdi.



Da Vinci'nin tasarladığı köprünün Sütlüce Kültür Merkezi ile Eyüp Sultan arasına konulması için projenin onayladığını vurgulayan Arslan, "Bu önemli proje, Kadir Topbaş'ın vefatından dolayı yapılamamıştı. Biz de rahmetli Kadir Topbaş'ın fikrinden yola çıkarak, Leonardo da Vinci Vakfıyla iletişime geçtik ve kapsamlı, sürdürülebilir bir sergi olması için vakfın paydaşlarıyla temaslarda bulunduk. İtalya, Fransa ve Belçika'daki partnerlerimizden onay aldık. Sergi, burada 15 Ocak'a kadar açık olacak ve ardından İstiklal Caddesi'nde kurmayı planladığımız Leonardo da Vinci Müzesi'nde sergilenecek. Bu çok kapsamlı projede, Leonardo da Vinci'nin İstanbul için tasarladığı köprüden yola çıkarak, onun adını taşıyan kalıcı bir müzenin olması için, Uluslararası Leonardo da Vinci Vakfı, İtalya Büyükelçiliği, Avrupa Birliği gibi kurumlarla fikir alışverişinde bulunduk ve onların da desteğini aldık. Lale Vakfı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, yap-işlet-devret modeliyle bu köprüyü yapmak istediğimizi de ilettik. Onlardan dönüş bekliyoruz." dedi.



"Bu sergiyi en anlamlı ve benzerlerinden özel kılan ise gastronomi bölümü olacak"



Avrupa'da Leonardo da Vinci ile ilgili yapılan en kapsamlı sergiye imza attıklarını kaydeden Arslan, şunları aktardı:



"Sergimizde, ziyaretçilerin kullanabileceği, 28 farklı icattan meydana gelen bir koleksiyonumuz da olacak. Sergide, birçok makinenin çalışmasını sağlayan, dönemin önemli icadı, 'sonsuz vida', helikopterin yapılmasındaki en büyük icatlardan birisi olan bilyelerden oluşan aletler de ziyaretçilerimiz tarafından kullanılabilecek.

Bu sergiyi en anlamlı ve benzerlerinden özel kılan ise gastronomi bölümü olacak. Bu yıl Liege'de Leonardo da Vinci'ye ait bir mutfak açıldı. Bu mutfağın bir bölümünü de sergimizde yapıp ziyaretçilerimizin beğenesine sunacağız. Böylece İtalyan, Fransız ve Belçikalı aşçılar ile uluslararası alanda Leonardo da Vinci üzerine araştırmalar yapan birçok uzmanın da katıldığı, 15 Eylül'e kadar iş adamları, üst düzey yöneticiler ve basın mensuplarına, 18 Eylül’den itibaren ise diğer ziyaretçilerimize yönelik 'Leonardo da Vinci sofraları' kuracağız. Onun yemek ve mutfakla ilgili yönlerinden bahsetme fırsatına sahip olacağız. Zira o, bir vejetaryen olmasına rağmen, şömineden kaplara kadar mutfakta kullanılacak aletlerden oluşan sistem kuruyor ve bu onun dönemi için çok önemli.

Ziyaretçilerimiz onun bu icatlarını da sergimizde görebilecek."

Serginin küratörlüğünü üstlenen Uğur Bekdemir ise dünyaca ünlü ressamın yemek ve mutfak kültürüne önemli katkılarda bulunduğunun altını çizerek "çoklu pişirme" sistemini Leonardo Da Vinci'nin geliştirdiğinin altını çizdi.



Bekdemir, gastronomi alanında da Vinci'nin icatlarının yansımalarının görülebileceğine dikkati çekerek, "Leonardo da Vinci'nin vejetaryen olduğu söylenir ve onun mutfağı sebze ağırlıklı olarak dizayn edilmiştir. Kendi el yazısıyla hazırladığı alışveriş listelerini Floransa'dan, burada sergilenmek üzere getireceğiz. Bu listeler, da Vinci'nin yemek kültürünün çerçevesini de bize göstermiş olacak. Ayrıca o, üzüm bağlarının yetiştirilmesiyle ve dikilecek fidelerin aralıklarına kadar ilgilenmiş. Dolayısıyla karşımızda hem gastronomi hem de botanik anlamında önemli katkılar sunmuş bir isim var. Bütün bunlar da Vinci'nin mutfağını ve yemek kültürünü fazlasıyla zenginleştiren unsurlardan. Biz de burada Leonardo da Vinci'nin gastronomi ve mutfak kültürünün izlerine yönelik etkinler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Leonardo da Vinci'nin, sadece bir ressam olmadığını vurgulayan Bekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Leonardo da Vinci'ye, 'Sen ne iş yaparsın?' diye sorduklarında, 'Ben, makine yaparım, insan vücudunu incelerim, gastronomiyle ilgilenirim.' diye cevap verir. 'Boş kaldığınızda ne yaparsınız?' denildiğinde ise şöyle karşılık vermiş: 'Resim yaparım.' Bu, diyalog bize onun nasıl çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu çok güzel gösteriyor aslında. O, yaşadığı dönemde kilisenin çok büyük baskısı altında kalıyor ve bu şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor. O dönem Avrupa'da yasakçı bir dönem var. Leonardo da Vinci, filozoflardan kimyagerlere kadar geniş bir yelpazedeki kişilerden oluşan bir grupla birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam etti. İnsan vücudunun araştırılması, hastalıkların incelenmesi o zamanlar izin verilen uygulamalar arasında yer almıyordu. Da Vinci'nin de içinde olduğu grup, bu alanlara yönelik çok sayıda çalışma yapmış ve binlerce sayfa notlar bırakmıştır geriye."



Bekdemir, Rönesans Devrimi'nin alt yapısının başta Leonardo da Vinci olmak üzere felsefeciler ve bilim adamlarının yaptığı bu çalışmalarla atıldığını sözlerine ekleyerek, "Biz de bu sergimizde, Avrupa'daki en önemli da Vinci uzmanları olan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tolay, Museo Ideale Leonaardo da Vinci'den Prof. Dr. Alessandro Vezossi, Sorbonne Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Louvre Müzesi'nden araştırmacı Stefania Tullio Cataldo, Liege Üniversitesinden Laure Fagnart gibi isimlerden destek aldık, almaya devam edeceğiz. Onlar, burada kuracağımız Leonardo da Vinci Müzesi'nin danışman ekibinin de bir parçasını oluşturuyor. Bir dijital kütüphane oluşturacağız ve ziyaretçilerimize Leonardo da Vinci'nin çok yönlü kişiliğini tanıtmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

