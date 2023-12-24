Rönesans ressamı Raphael, Meryem Ana'yı resmettiği ünlü tabloyu tek başına yapmamış olabilir

İnce fırça işçiliği ve ışığın ince tasviriyle "Madonna of the Rose" bir baş yapıt niteliğinde. İtalyan Rönesans sanatçısı Raphael tarafından yaratılan tablo, bebek İsa Mesih'i, ebeveynleri Meryem ve Yusuf'u ve onlarla birlikte Vaftizci Yahya'yı tasvir ediyor.
Ancak şu anda Madrid'deki Museo del Prado'da sergilenen 16. yüzyıl eseri, sanatçısı tarafından boyanmadığı düşünülen bir yüze sahip.
Heritage Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, İngiliz bilim adamları eserin fırça darbelerini en ince düzeyde taramak için bir yapay zeka modeli geliştirdi.
Tablonun çoğu Raphael tarafından yapılmış olsa da yapay zeka,
Yusuf'un sol üst köşedeki yüzünün muhtemelen onun öğrencisi olan başka bir ressam tarafından eklendiğini belirledi.
Tespiti gerçekleştiren yapay zeka modeli, Bradford Üniversitesi Görsel Hesaplama ve Akıllı Sistemler Merkezi direktörü Profesör Hassan Ugail tarafından oluşturuldu.
Yapay zekayı yaratmak için Profesör Ugail, Raphael'in orijinal eserlerini yüzde 98 doğrulukla tanıyan bir algoritma tasarladığını iddia ediyor.
Ugail konu hakkında, "Bilgisayarı fırça darbelerinden renk paletine, gölgelerden eserin her yönüne kadar Raphael'in stilini ayrıntılı bir şekilde tanıması için eğitmek amacıyla orijinal Raphael resimlerini kullandık." ifadelerini kullandı.
1518 ile 1520 yılları arasında yapılan Madonna of the Rose tablosunun, İtalyan sanatçının yaptığı birçok Meryem Ana'dan biri olduğuna inanılıyor.
Sanat uzmanları, Yusuf'un sanki sonradan akla gelmiş gibi sahnede yersiz göründüğünü uzun zamandır söylüyordu.
Uzmanlara göre resmin sol yukarısında kalan Yusuf figürü resimdeki diğer insanlar tarafından bile kabul edilmiyor gibi görünüyor, bu da onun sanatçının ilk hayalinin bir parçası olmadığını gösteriyor.
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