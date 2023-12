Rönesans ressamı Raphael, Meryem Ana'yı resmettiği ünlü tabloyu tek başına yapmamış olabilir

Tespiti gerçekleştiren yapay zeka modeli, Bradford Üniversitesi Görsel Hesaplama ve Akıllı Sistemler Merkezi direktörü Profesör Hassan Ugail tarafından oluşturuldu.



Yapay zekayı yaratmak için Profesör Ugail, Raphael'in orijinal eserlerini yüzde 98 doğrulukla tanıyan bir algoritma tasarladığını iddia ediyor.



Ugail konu hakkında, "Bilgisayarı fırça darbelerinden renk paletine, gölgelerden eserin her yönüne kadar Raphael'in stilini ayrıntılı bir şekilde tanıması için eğitmek amacıyla orijinal Raphael resimlerini kullandık." ifadelerini kullandı.



1518 ile 1520 yılları arasında yapılan Madonna of the Rose tablosunun, İtalyan sanatçının yaptığı birçok Meryem Ana'dan biri olduğuna inanılıyor.



Sanat uzmanları, Yusuf'un sanki sonradan akla gelmiş gibi sahnede yersiz göründüğünü uzun zamandır söylüyordu.



Uzmanlara göre resmin sol yukarısında kalan Yusuf figürü resimdeki diğer insanlar tarafından bile kabul edilmiyor gibi görünüyor, bu da onun sanatçının ilk hayalinin bir parçası olmadığını gösteriyor.

