Ross the Boss grubu Türkiye'ye geliyor

ROSS THE BOSS KİMDİR?



Ross “The Boss” Friedman, New York’ta büyüdü ve genç yaşta müziğe ilgi duyarak elektro gitara yöneldi. 1973’te kurduğu The Dictators, punk rock sahnesinde büyük bir etki yarattı. 1980’de Ronnie James Dio aracılığıyla Joey DeMaio ile tanışarak Manowar’ı kurdu. Viking temalı epik şarkılarıyla “True Metal” alt türünü yarattılar ve Heavy Metal dünyasında derin izler bıraktılar.



Manowar'daki sekiz yıllık kariyerinde Ross The Boss, altı stüdyo albümüyle metal müzik tarihine damga vurdu. Grubun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sadık hayran kitlesi, onu "True Metal" hareketinin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul etti. 1989'da The Dictators ile yeniden sahne alarak hem punk rock hem de metal müzik arasında köprü kurdu. 2005 yılında Earthshaker Festivali'nde Manowar ile sahne aldıktan sonra kendi adını taşıyan Ross The Boss grubunu kurdu ve solo albümlerle hayranlarının karşısına çıktı.