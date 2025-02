Ross the Boss grubu Türkiye'ye geliyor

Ross the Boss üç şehirlik turnesinde artık birer Heavy Metal klasiğine dönüşmüş şarkılarını Türkiye’deki metal müzik fanları için çalacak. Ross The Boss, bu özel konser serisinde “Sign of The Hammer” albümünü baştan sona çalacak ve Manowar’ın klasikleşmiş parçalarını seslendirecek.

Ross the Boss, Türkiye Turnesi’nde 05 Nisan gecesi İstanbul’da Beşiktaş If Performance Hall’da, 06 Nisan’da Ankara’da 6:45 Kaybedenler Kulübü’nde, 07 Nisan’da ise İzmir Sold Out Performance Hall’da sahne alacak.